На Черкащині триває «Олімпійське літо» в дитячих таборах

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В оздоровчому таборі «Сосонка», що організований в селі Мельники Черкаської області, відзначили чергове «Олімпійське літо».
Свято організували за сприяння відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.
120 вихованців табору різних вікових категорій активно та із великим задоволенням долучалися до веселих змагань, спортивних естафет та інших активностей. Діти також мали можливість переглянути відеофільми про Олімпійські ігри та ознайомитися із досягненнями українців на світовому рівні.
Представники відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області вручили адміністрації закладу спортивний інвентар для подальшого його використання дітьми.
Всі учасники заходу отримали олімпійські подарунки.