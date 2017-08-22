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На Одещині Сергій Бубка захоплював спортом юне покоління
22 Серпня 2017 Поділитися
На Одещині Сергій Бубка захоплював спортом юне покоління

Під час візиту до Одеської області президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка велику увагу приділив спілкуванню з юним поколінням.

Зокрема, уславлений олімпієць відвідав табір «Молода гвардія», де разом з Олімпійськими чемпіонами Миколою Мільчевим і Юрієм Чебаном взяв участь у заході в рамках проекту НОК #OlympicLab у модулі «Сhat with champion», поділившись секретами власних перемог, рецептами подолання труднощів, порадами щодо самовдосконалення тощо.

Під час проведення іншого модуля #OlympicLab «Eat Smart» разом з чемпіонкою світу і Європи з карате Анітою Серьогіною Сергій Бубка розповів молоді про важливість правильного харчування.

З головою Комісії атлетів НОК, призеркою Олімпійських ігор Оленою Говоровою головний олімпієць країни відповіли на численні питання юних спортсменів.

Цінними подарунками для учасників зустрічей стали олімпійські сувеніри, а також фотографії та автографи відомих олімпійців.     

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