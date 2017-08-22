На Одещині Сергій Бубка захоплював спортом юне покоління

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Під час візиту до Одеської області президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка велику увагу приділив спілкуванню з юним поколінням.
Зокрема, уславлений олімпієць відвідав табір «Молода гвардія», де разом з Олімпійськими чемпіонами Миколою Мільчевим і Юрієм Чебаном взяв участь у заході в рамках проекту НОК #OlympicLab у модулі «Сhat with champion», поділившись секретами власних перемог, рецептами подолання труднощів, порадами щодо самовдосконалення тощо.
Під час проведення іншого модуля #OlympicLab «Eat Smart» разом з чемпіонкою світу і Європи з карате Анітою Серьогіною Сергій Бубка розповів молоді про важливість правильного харчування.
З головою Комісії атлетів НОК, призеркою Олімпійських ігор Оленою Говоровою головний олімпієць країни відповіли на численні питання юних спортсменів.
Цінними подарунками для учасників зустрічей стали олімпійські сувеніри, а також фотографії та автографи відомих олімпійців.