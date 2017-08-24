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Вітання президента НОК України до Дня Незалежності!
24 Серпня 2017 Поділитися
Вітання президента НОК України до Дня Незалежності!

Дорогі друзі! Від імені Олімпійської родини України щиро вітаю вас з 26-ю річницею Незалежності нашої сильної, красивої і спортивної країни!

У цей день хочеться згадувати найприємніші та найщасливіші моменти, які надихають на підкорення нових вершин, адже саме від усіх нас залежить успіх, процвітання та мирне небо над нашою Батьківщиною.

Бажаю кожному українцю спортивної наполегливості, олімпійської віри та бажання жити, творити й перемагати в ім’я добробуту нашої славної України!

 

 

З повагою

 

 

Президент

Національного олімпійського

комітету України,

Олімпійський чемпіон,

Герой України                                               Сергій БУБКА

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