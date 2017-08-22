На Сумщині пройшли Традиційні змагання з літнього біатлону пам’яті Романа Звонкова

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Днями на навчально-спортивній базі ФСТ «Динамо» під патронатом Національного олімпійського комітету України пройшли Всеукраїнські змагання з літнього біатлону пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Романа Звонкова.
В змаганнях брало участь 146 спортсменів із 6 регіонів України: Сумської, Чернігівської, Харківської, Київської, Тернопільської та міста Київ.
Спортсмени вели боротьбу за перемогу у спринті (крос зі стрільбою) та спринті на лижоролерах в п'яти вікових групах: чоловіки та жінки; юніори та юніорки; старші юнаки та дівчата (1998-1999р.н.); середні юнаки та дівчата (2000-2001 р.н.); молодші юнаки та дівчата (2002-2003 р.н.).
Серед дівчат молодшої вікової групи Велігорська Марина вихованка СДЮШОР з л/с Чернігівської області виборола І місце в спринті на дистанції
В тій же дисципліні, відповідно до своїх вікових груп, переможцями та призерами серед дівчат були: Нештенко Яна, Свинаренко Катерина, Дідоренко Анастасія, Єрмакова Вікторія, Кузьменко Анастасія, Мізик Діана, Гребченко Ольга, Коваленко Ганна, Ситник Ганна, Кропіна Світлана, Демиденко Вікторія; серед юнаків - Романчич Владислав, Коштан Володимир, Боровік Роман, Ситник Юрій, Пономаренко Олександр, Телень Сергій, Цебринський Назарій, Бригадир Роман, Токарєв Дмитро, Ігнатьєв Дмитро та Ніколаєнко Олександр.
Другого дня спортсмени змагались в спринті на лижоролерах відповідно до своїх вікових груп. Переможцями серед дівчат стали: Казбан Аліна, Свинаренко Катерина, Єрмакова Вікторія, – Сумська область; Коваленко Ганна, Демиденко Вікторія - м. Київ; серед юнаків: Кінаш Степан – Харківська область; Романчич Владислав, Кошовець Владислав – Чернігівська область; Івченко Євген – Сумська область; Ігнатьєв Дмитро – Харківська область.
Переможці та призери турніру отримали цінні подарунки й сувеніри від Національного олімпійського комітету України та відділення НОК України в Сумській області.