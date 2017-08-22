Черкаські ІТ-шники визначили найкращих у волейболі та футболі

Цими вихідними в рамках спортивного фестивалю Cherity fest відбулися змагання з волейболу та футболу серед працівників сфери ІТ-технологій міста Черкаси.

Нагадаємо, це щорічний черкаський спортивний благодійний ІТ-фестиваль, під час якого кожен може долучитися до благоустрою міста. Обласне відділення Національного олімпійського комітету є партнером заходу і допомагає в організації спортивних змагань.

Змагання з волейболу приймав спортивний комплекс ПАТ «Азот». Чемпіонами волейбольного турніру стала команда компанії «Active Bridge», друге місце здобула команда «Ekreative», третє місце посіла команда «Master of Code Global», четверте місце – за «PVD Technology».

У футбольному турнірі перемогу здобула команда компанії «SPD-Ukraine», «срібло» виборола команда «Visual Craft», а на третьому місці – «Master of Code Global».

Під час ігор всі команди демонстрували прекрасну наполегливу гру та бажання перемоги.

На команди ІТ-шників ще чекає низка змагань: 27 серпня – із настільного тенісу, 2 вересня – стрітбол, 3 вересня – картінги, 10 вересня – армреслінг та естафета.