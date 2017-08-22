Футзальні команди України поборються за потрапляння на Юнацькі Олімпійські ігри-2018

До програми III літніх Юнацьких Олімпійських ігор, що в жовтні прийматиме Буенос-Айрес (Аргентина), вперше включено змагання з футзалу.

Перший міжнародний турнір з цього виду спорту був проведений в 1965 році, і з тих пір гра швидко завойовувала увесь світ. За підрахунками ФІФА, біля 30 мільйонів чоловік тепер грають у футзал в усьому світі. Перший чемпіонат світу був проведений у 1989 році, і з тих пір його приймало 47 країн. Найтитулованішою збірною є команда Бразилії, яка виграла п’ять із восьми турнірів. Однак діючим чемпіоном серед чоловічих збірних є Аргентина, а тому підтримка цього виду спорту під час III ЮОІ буде забезпечена максимальна.

Українські юнацькі збірні (U-17), як хлопці, так і дівчата теж поборються за потрапляння на Юнацьку Олімпіаду.

У відбірковому турнірі серед юнаків візьмуть участь шістнадцять команд, які розділені на чотири групи. А от у дівочій кваліфікації зіграють вісім команд, які розділені на дві групи.

Юнацька збірна України потрапила до групи «А» разом зі збірними Португалії, Угорщини та Сербії, і проведе свій перший поєдинок проти останніх.

Наші дівчата також потрапила до групи «А» разом з представницями Португалії, Італії та Азербайджану і перший матч зіграють проти представниць Португалії.

Українці свої стартові поєдинки проведуть 1 листопада.