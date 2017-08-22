Футзальні команди України поборються за потрапляння на Юнацькі Олімпійські ігри-2018

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
До програми III літніх Юнацьких Олімпійських ігор, що в жовтні прийматиме Буенос-Айрес (Аргентина), вперше включено змагання з футзалу.
Перший міжнародний турнір з цього виду спорту був проведений в 1965 році, і з тих пір гра швидко завойовувала увесь світ. За підрахунками ФІФА, біля 30 мільйонів чоловік тепер грають у футзал в усьому світі. Перший чемпіонат світу був проведений у 1989 році, і з тих пір його приймало 47 країн. Найтитулованішою збірною є команда Бразилії, яка виграла п’ять із восьми турнірів. Однак діючим чемпіоном серед чоловічих збірних є Аргентина, а тому підтримка цього виду спорту під час III ЮОІ буде забезпечена максимальна.
Українські юнацькі збірні (U-17), як хлопці, так і дівчата теж поборються за потрапляння на Юнацьку Олімпіаду.
У відбірковому турнірі серед юнаків візьмуть участь шістнадцять команд, які розділені на чотири групи. А от у дівочій кваліфікації зіграють вісім команд, які розділені на дві групи.
Юнацька збірна України потрапила до групи «А» разом зі збірними Португалії, Угорщини та Сербії, і проведе свій перший поєдинок проти останніх.
Наші дівчата також потрапила до групи «А» разом з представницями Португалії, Італії та Азербайджану і перший матч зіграють проти представниць Португалії.
Українці свої стартові поєдинки проведуть 1 листопада.