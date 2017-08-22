В Чехії стартує світова першість з веслування на байдарках і каное

Сьогодні в чеському місті Рачице розпочинаються змагання чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. Україну на престижному старті представлятимуть 23 веслувальника, які виступатимуть у 20-ти видах програм. У складі нашої команди й медалісти Олімпійських ігор – «бронзовий» дует каноїстів Тарас Міщук-Дмитро Янчук. Змагання триватимуть до 27 серпня. Склад збірної України Жінки: Марія Кічасова, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Інна Грищун, Анастасія Горлова, Людмила Кукліновська, Юлія Колесник, Людмила Лузан. Чоловіки: Олег Кухарик, Кирило Черноморов, Роман Скорик, Денис Лахманов, Віталій Цуркан, Іван Семикін, Денис Коваленко, Віталій Вергелес, Олег Боровик, Денис Камерилов, Едуард Шеметило, Дмитро Янчук, Тарас Міщук, Юрій Вандюк, Олександр Максимчук.