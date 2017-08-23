Відбір на Юнацькі Олімпійські ігри-2018: 4 плавці відправились на юнацький чемпіонат світу

З 23 по 28 серпня в Індіанаполісі (США) пройде чемпіонат світу з плавання серед юніорів.

Цей старт стане одним із відбіркових на III літні Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ), що в жовтні 2018 року будуть проведені у Буенос-Айресі.

Остаточне рішення щодо кількості місць від країни на ЮОІ Міжнародна федерація плавання (FINA) прийме 24 липня 2018 року. Саме тоді відбудеться підтвердження кваліфікаційних місць Національним олімпійським комітетам.

Україну на планетарній першості представлятимуть чотири спортсмен: Марина Колесникова, Денис Кесіль, Микита Помазан та Микита Коптєлов.