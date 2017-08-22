Олімпійський день у таборі «Юний турист»

16 серпня відділення НОК України в Чернігівській області спільно з обласним центром «Спорт для всіх» завітало до дитячого табору «Юний турист», що знаходиться у с. Количівка Чернігівської області.

Відкрили спортивне свято урочистим підняттям прапору Національного олімпійського комітету та запалили символічний олімпійський вогонь. Потім діти виконали «Олімпійську розминку» під керівництвом стипендіата НОК України Олександри Шелкової, відбувся традиційний олімпійський забіг. Також вихованці табору взяли участь у змаганнях «Веселі старти» та перетягуванні канату.

По закінченню змагань діти були нагороджені щоденниками, грамотами та іншими сувенірами від відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області.



