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Спортивна родина України відзначила День прапора
23 Серпня 2017 Поділитися
Спортивна родина України відзначила День прапора

23 серпня вся країна відзначає День прапора. Спортивна родина України не стала виключенням.

Вперше 100-метровий стяг було розгорнуто сьогодні за участю керівних осіб Міністерства молоді та спорту, Національного олімпійського комітету України, представників дипломатичного корпусу, атлетів та ветеранів спорту.

«З гордістю можу сказати, що завдяки перемогам наших спортсменів про країну знають і впізнають, що синьо-жовтий прапор – це саме прапор України. Бажаю усім нам, щоб ми думали передусім про те, щоб стяг не просто майорів на флагштоці, а завжди був у нашому серці», - наголосив під час виступу віце-президент НОК України, член МОК, дворазовий Олімпійський чемпіон Валерій Борзов.

У церемонії також взяли участь заступники Міністра молоді та спорту Микола Даневич, Ярослав Войтович, Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна.

Під час заходу відбулась церемонія вручення державних нагород, відзнак Кабінету Міністрів України та інших почесних грамот. 

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