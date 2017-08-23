«Олімпійське літо» об’єднало оздоровчі табори Сумщини

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В мальовничому куточку Сум, в таборі «Орлятко» за участю дітей з декількох таборів відбулось урочисте олімпійське свято – Спартакіада серед міських таборів в рамках проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей в літній канікулярний період та заходів в оздоровчих таборах «Олімпійське літо».
Організаторами спортивного свята виступили відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області та комунальний заклад обласної ради «Сумський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Концертні номери, змагання «Веселі старти» між оздоровчими таборами «Орлятко», «Універ» та «Ровесник», олімпійська вікторина, подарунки від Національного олімпійського комітету України та Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», яскраві емоції дітвори, сонячна погода створили справжнє олімпійське свято, яке надовго запам’ятається учасникам.