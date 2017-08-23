Урок футболу в «Чайці»

Днями у спортивно-оздоровчому таборі «Чайка» Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 відбулося яскраве футбольне свято.

Ініціатором і організатором його стала Харківська обласна Федерація футболу за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Захід проводився в рамках Всеукраїнського соціального проекту «Відкриті уроки з футболу».

З вихованцями училища було проведено цікаве футбольне тренування у форматі тренінгу із захопливими ігровими завданнями. Після тренування було проведено серію матчів у форматі міні-футболу серед учнів спортивних відділень. Усіх учасників нагороджено солодкими призами.