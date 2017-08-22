«Олімпійське літо» відвідало Скалат

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Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» спільно з обласним відділення Національного олімпійського комітету України, Скалатською міською радою провів у Скалаті, що на Підволочищині Тернопільської області, змагання з дворового футболу на майданчику «ЮКА».
Ці змагання виявились новими для любителів дворового футболу, адже правила змагань нетрадиційні, цікаві та захоплюючі.
Завдання гравців, збити ЮКУ, предмет, який знаходиться у центрі ігрового майданчика діаметром 5м. У центрі майданчика знаходиться неігровий простір, де є спеціальне місце діаметром
У грі беруть участь або 2 гравці у протилежних командах, або дві команди, які складаються із двох гравців.
Переможцем вважається той гравець, або команда, яка протягом гри більшу кількість разів потрапила м’ячем у ЮКУ.
Хлопчаки та юнаки із сіл Остап’є та Поділля вже мали змогу позмагатись у цій чудовій грі, яка відмінно бореться із гіподинамією, тобто недостатньою руховою активністю дітей, школярів, у тому числі й дорослого населення України.
Отже, юні жителі Скалата теж познайомились з цією грою, яка дає неабияке фізичне навантаження та виховує швидкість й спритність.
Після зустрічей, які тривали біля двох годин, перше місце виборола команда «Редбул», друге місце завоювала команда «Комедія», а третє – «Клоуни».
Переможці та призери отримали зошити від видавництва «Школярик» та призи, які надані організаторами заходу.