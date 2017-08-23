«Олімпійське літо» на Тернопільщині завершилось у «Лісовому»

Ось і фінішує «Олімпійське літо» - веселе та спортивне, цікаве та захоплююче.

На завершення воно завітало в дочірнє підприємство – оздоровчий комплекс «Лісовий» Бучацького району Тернопільщини, де протягом усього літа відпочила чимала кількість дітей, які залюбки брали участь у різноманітних спортивних естафетах та розвагах.

До смаку дітям естафети на швидкість, спритність, техніку володіння футбольним м'ячем, влучність у вертикальну та горизонтальну ціль. Хлопці та дівчатка змагались у різноманітних естафетах - кожен із них намагався посперечатись у всіх естафетах: «Футбольній естафеті», «Швидкі та спритні», «Човниковому бігу», «Флорболі», «Вправі на скакалці», «Фрізбі», «Баскетбол», «Боулінг», «Мішечки» та інших.

Бадьорий настрій, спортивне «загартування», щасливі миттєвості сонячного «Олімпійського літа» та чудові призи на згадку про «Олімпійське літо»-2017 отримали усі учасники Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей в літній канікулярний період.