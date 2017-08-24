«Олімпійські історії» з легкоатлеткою Юлією Левченко

Цими святковими вихідними на спортивних вболівальників чекає черговий випуск програми «Олімпійські історії», яка традиційно вийде у суботу, 26 серпня, за підтримки Національного олімпійського комітету України.

Героїнею нового випуску програми стане українська тріумфаторка нещодавнього чемпіонату світу з легкої атлетики в Лондоні Юлія Левченко, яка принесла Україні срібну медаль.

Представниця стрибків у висоту повідає любителям спорту свою цікаву олімпійську історію.

Вмикайте телеканал «Київ» у суботу, 26 серпня, о 14:00!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.