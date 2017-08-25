«Вперед, на Олімп!» з одеським спортивним колоритом

Цими святковими вихідними на наших любителів спорту традиційно чекає нова порція цікавих олімпійських новин в черговому випуску програми «Вперед, на Олімп!», яка виходить за підтримки Національного олімпійського комітету України.

У новому випуску ви побачите, чим живе спортивна Одещина і як у славний спортивний регіон завітав президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка.

Ви дізнаєтеся про спортивні споруди Одеського краю та найближчі плани щодо подальшого функціонування тренувальних баз в Южному.

Не пропустіть! Неділя, 27 серпня, 14:00, телеканал «Київ»!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її у вівторок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.