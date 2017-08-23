«Олімпійське літо» у столиці

На водно-веслувальній базі ДЮСШ «Київ» за сприяння Київського міського відділення НОК України юні спортсмени змогли познайомитися ще з одним цікавим видом спорту – фрізбі (літаючий диск) – при кидку з обертанням створюється підйомна сила, що дозволяє кидати диск на великі відстані з високою точністю.

Гра з фрізбі стала надзвичайно захоплюючою, адже існує безліч ігор з літаючим диском. Діти залюбки грали не тільки парами, а й в командні ігри.

Всі, хто літнього сонячного дня взяв участь у змаганнях отримав фрізбі від Київського міського відділення НОК України, щоб й надалі продовжувати тренувати майстерність у іграх з цим снарядом.