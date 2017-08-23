Бахмут до 85-річчя Донецької області отримає 7 ігрових спортивних майданчиків зі штучним покриттям

23 серпня в Бахмуті на території навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 - багатопрофільний ліцей» відбулося урочисте відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям з нагоди 85-ї річниці Донецької області.

На захід завітали почесні гості: голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, Бахмутський міський голова Олексій Рева, заступник голови облдержадміністрації, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області Віктор Ремський, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації Володимир Мицик.

«Завжди приємно дарувати подарунки, адже цим доставляєш радість. Ключове завдання, яке ми поставили, – це виростити нове покоління українців. Ми зацікавлені, щоб наші діти були найрозумнішими, найбільш фізично розвиненими, тому що це - обличчя майбутньої оновленої Донеччини. Якщо діти будуть щасливими, то щасливими будуть і їх батьки, дідусі, бабусі», - зазначив у привітанні до учасників свята Павло Жебрівський.

Очільник Донецької області підкреслив, що до сьогодні в Бахмуті існувало 8 спортивних майданчиків зі штучним покриттям, а в 2017 році до ювілею Донецької області тут з’являться ще 7 таких об’єктів. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям обласної та міської влади. Так, на придбання штучного покриття та огорожі для ігрових майданчиків з обласного бюджету виділено 5817,0 тис. грн., а на влаштування основ для цих майданчиків з міського бюджету виділено 3150,0 тис. грн.

Павло Жебрівський вручив міському голові Олексію Реві сертифікат на отримання 6 майданчиків зі штучним покриттям для громади Бахмута з нагоди 85-ї річниці Донецької області, та зазначив, що невдовзі в місті буде відкритий ще один такий спортивний об’єкт. Так, уже готові приймати дітей смарагдові газони на територіях шкіл №№ 2, 5, 10, 11, 12, 24, а на майданчику біля загальноосвітньої школи № 9 завершуються роботи щодо укладки штучного покриття.

Під час урочистої церемонії відкриття спортивного майданчика в НВК № 11 Павло Жебрівський вручив юним спортсменам м’ячі та форму в рамках Програми розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017-2020 роки, а також зробив символічний перший удар на цьому полі. Після вітань почесних гостей та виступів творчих колективів Бахмута на новому майданчику був проведений футбольний матч між учнями 5-х класів.