Борчиня Юлія Ткач – віце-чемпіонка світу!

На світовій першості зі спортивної боротьби, яка триває в Парижі, українська скарбничка поповнилася срібною медаллю.

Авторкою нагороди стала наша Юлія Ткач, яка виступає у ваговій категорії 63 кг.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Юлію та її наставників з чудовим здобутком, відзначивши справжній бійцівський характер та високий професіоналізм спортсменки, та побажав подальших успіхів й перемог.