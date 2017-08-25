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Борчиня Юлія Ткач – віце-чемпіонка світу!
25 Серпня 2017 Поділитися
Борчиня Юлія Ткач – віце-чемпіонка світу!

На світовій першості зі спортивної боротьби, яка триває в Парижі, українська скарбничка поповнилася срібною медаллю.

Авторкою нагороди стала наша Юлія Ткач, яка виступає у ваговій категорії 63 кг.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Юлію та її наставників з чудовим здобутком, відзначивши справжній бійцівський характер та високий професіоналізм спортсменки, та побажав подальших успіхів й перемог.

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