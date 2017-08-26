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Андрій Яценко – бронзовий призер чемпіонату світу з вільної боротьби!
26 Серпня 2017 Поділитися
Андрій Яценко – бронзовий призер чемпіонату світу з вільної боротьби!

На чемпіонаті світу зі спортивної боротьби, який триває в Парижі, борець вільного стилю Андрій Яценко приніс Україні бронзову медаль.

У «бронзовій» сутичці вагової категорії 57 кг українець здобув перемогу над суперником з Кореї з рахунком 12:2.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсмена та тренерський склад команди з чудовим здобутком, побажавши нових звершень та перемог на міжнародній арені.

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