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У День Незалежності України - «Велопробіг у вишиванках»
28 Серпня 2017 Поділитися
В День Незалежності України, 24 серпня, у Львові відбувся «Велопробіг у вишиванках».
Любителі двоколісних, серед яких і чимало учнів та тренерів дитячо-спортивних шкіл, стартували біля Монумента Степанові Бандері та проїхалися центральними вулицями міста до пам’ятника Тарасові Шевченку. Патріотичний захід зібрав понад сотню учасників у вишиванках та жовто-блакитних вбраннях.
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