У День Незалежності України - «Велопробіг у вишиванках»

В День Незалежності України, 24 серпня, у Львові відбувся «Велопробіг у вишиванках».

Любителі двоколісних, серед яких і чимало учнів та тренерів дитячо-спортивних шкіл, стартували біля Монумента Степанові Бандері та проїхалися центральними вулицями міста до пам’ятника Тарасові Шевченку. Патріотичний захід зібрав понад сотню учасників у вишиванках та жовто-блакитних вбраннях.