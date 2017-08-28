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У День Незалежності України - «Велопробіг у вишиванках»
28 Серпня 2017 Поділитися
У День Незалежності України - «Велопробіг у вишиванках»

В День Незалежності України, 24 серпня, у Львові відбувся «Велопробіг у вишиванках».

Любителі двоколісних, серед яких і чимало учнів та тренерів дитячо-спортивних шкіл, стартували біля Монумента Степанові Бандері та проїхалися центральними вулицями міста до пам’ятника Тарасові Шевченку. Патріотичний захід зібрав понад сотню учасників у вишиванках та жовто-блакитних вбраннях.

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