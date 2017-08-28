У Судовій Вишні урочисто відкрито сучасний спортивний майданчик

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24 серпня, в день 26-ї річниці Незалежності України, у місті Судова Вишня (Судововишнянська об’єднана територіальна громада) на Мостищині, що у Львівській області, урочисто відкритий сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям розміром 42 х 22 метри.
Це перший спортивний майданчик із синтетичним покриттям, облаштований в рамках реалізації обласної програми «Спортивний майданчик» на 2017-2021 роки у 2017 році! На фінансування цього спортивного об’єкту з місцевого бюджету виділено 965 тис. грн., з обласного - 500 тис. грн.
На урочистій церемонії, окрім керівників місцевої влади, священників, журналістів, спортивної громадськості, з вітальним словом виступили начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, перший заступник голови відділення НОК України у Львівській області Юрій Майборода, який передав для юних спортсменів комплект футбольних м’ячів та директор обласного центру «Спорт для всіх» Вадим Климович.