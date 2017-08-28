Велотрековик Олег Канака – чемпіон світу серед юніорів

27 серпня в італійському Монтек'ярі завершився чемпіонат світу з велосипедного спорту на треку серед юніорів за участю збірних 34 країн.

Новоспечений чемпіон Європи-2017, вихованець львівської ДЮСШ «Іскра», студент Львівського училища фізичної культури Олег Канака у кваліфікаційних заїздах відібрався у фінал та підтвердив свою першу позицію в світовому рейтингу! Вихованець тренерів Андрія Каргута, Миколу Залигіна та першого тренера Євгена Паніка зі значною перевагою над суперниками виборов звання чемпіона світу серед юніорів у груповій гонці та підтвердив свою першу позицію в світовому рейтингу.