Молоді «електроніки» Рівненщини знову боролися за спортивні нагороди

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Жодна зміна в дитячому санаторно-оздоровчому комплексі «Електронік-Рівне» не проходить без змагань в рамках Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей в літній канікулярний період, які називаються «Олімпійське літо».
Організацією і проведенням цього заходу завжди здійснюють комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради та Відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області.
Тут традиційно збираються одні з найчисельніших груп підтримки, які складаються з вихователів, керівників фізичної культури та дітей, які цього разу не беруть участі в змаганнях. Вони протягом всіх стартів підтримують своїх товаришів та скандують імена улюблених команд. Це створює атмосферу все ж маленького, але стадіону, де головними дійовими особами виступають звичайні діти, часто навіть без особливої фізичної підготовки.
Цього разу під час індивідуальних конкурсів особливо відзначилися учасники з першого загону. Вони не залишили жодних шансів своїм суперникам і лише між собою розподілили переможні місця. Так в завданні, яке має назву «Скакалка» переміг Маринін Роман, Герасимюк Соломія стала найкращою в одночасному обертанні багатьох обручів, статус «Володаря м’яча» здобув Кухарчук Тарас, а Іванова Марія була найсильнішою в «Кільцях». Кожен з цих конкурсів тривав в декілька етапів, тому цінність такої перемоги для кожного була особливо високою, бо вимагала не тільки вправності, а й неабиякої витривалості. Завершився захід традиційним нагородженням переможців та призерів, в ході якого вони отримали пам’ятні відзнаки і подарунки від організаторів.