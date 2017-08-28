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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
28 Серпня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують член Національного олімпійського комітету України Владлен Ковтун, голова Чернігівського відділення НОК України Валерій Куліч.

Олімпійська родина України вітає іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!

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