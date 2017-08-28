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«Олімпійське літо» завершується на Львівщині у дитячому таборі «Світанок»
28 Серпня 2017 Поділитися
«Олімпійське літо» завершується на Львівщині у дитячому таборі «Світанок»

В рамках фізкультурно-масових заходів в оздоровчих таборах Всеукраїнської акції "Олімпійське літо-2017" у літньому таборі для дітей «Світанок» поблизу м. Трускавця на Львівщини відбулося справжнє спортивне свято.

Захід проведено за активної участі Львівського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації й відділення НОК України у Львівській області.

Окрім звичних для дітей спортивних розваг, таких як футбол, волейбол, настільний теніс та шашки, організатори свята ознайомили юних таборян з правилами гри в "Алтимат" – найпопулярнішою грою з використанням фрізбі.

Після завершення усіх змагань переможці та призери були нагороджені медалями та грамотами від ЛОЦ ФЗН «Спорт для всіх» та НОК України.

 

 

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