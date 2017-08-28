На Буковині провели «Юнацький спортивний фестиваль»

Днями у дитячому таборі «Юність» (смт. Берегомет, Вижницький район, Чернівецька область), провели «Юнацький спортивний фестиваль».

Розпочався олімпійський захід, також традиційно, гарним урочистим відкриттям – з символічними олімпійськими дійствами і показовими виступами.

У церемонії брали участь голова обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення і почесний президент обласної федерації баскетболу Микола Попадюк, директор табору Катерина лексіївна Ковальчук та, звісно, «головний олімпійський гість» – неодноразова чемпіонка України з потрійного стрибку, учасниця Олімпійських ігор 2016 у Ріо-де-Жанейро Руслана Цихоцька.

У змагальній частині спочатку команди загонів виборювали у «Веселих стартах» медалі та перехідні кубки від табору. Далі були стрибки з місця які, зрозуміло, «патронувала» Руслана Цихоцька. Вона зазначила, що дітки доволі непогано підготовлені фізично і серед них можуть бути і потенційні успішні стрибуни у довжину або потрійним.

Ось переможці та призери у цьому виді в різних номінаціях:

Молодша група (дівчата, 3 загін). 1. Фесак Анна (Київ). 2. Герасименко Уляна (Донецьк – Київ). 3. Кривенко Аліна (Київ).

Молодша група (дівчата, 4 загін). 1. Прокоф’єва Анна (Київ). 2. Довгань Анжеліка (Київ). 3. Тенянська Катерина (Київ). Приз «За волю до перемоги»: Довгань Марія (Київ).

Молодша група (юнаки): 1. Крупельницький Давид (Київ). 2. Сінкевич Денис (Київ). 3. Єрмоленко Олексій (Київ).

Старша група (дівчата, 2 загін). 1. Кропівенко Ліза (Київ). 2. Максименко Ліза (Київ). 3. Корнюх Настя (Київ).

Старша група (дівчата, 1 загін). 1. Шолудько Саша (Київ). 2. Лепеха Катя (Київ). 3. Дергалюк Наташа (Київ).

Старша група (юнаки, 2 загін). 1. Шанчук Діма (Київ). 2. Зелений Вова (Київ). 3. Поляков Валерій (Київ).

Старша група (юнаки, 1 загін). 1. Чуйко Юра (Київ). 2. Ларіонов Андрій (Київ). 3. Богатирець Віктор (Чернівці).

Переможці та призери у цьому конкурсі отримали призи та презенти від центру «Спорт для всіх» та обласного відділення Національного олімпійського комітету України.