В Будапешті стартує чемпіонат світу з дзюдо

В угорській столиці розпочинається світова першість, в якій візьмуть участь 731 дзюдоїст із 126 країн світу.

Медалі в особистій першості будуть розіграні протягом шести днів - з 28 серпня по 2 вересня. Днем пізніше, 3 вересня, стануть відомі перші в історії переможці командних змагань змішаних збірних.

Українська команда представлена ​​і в особистому, і в командному турнірі.

Відзначимо, що вперше в рамках чемпіонату світу командний турнір пройде в новому форматі, в якому дебютує і на Олімпійських іграх в Токіо-2020. Змагатимуться змішані збірні: 3 дзюдоїстки у вагових категоріях 57 кг, 70 кг, +70 кг і 3 дзюдоїста в категоріях 73 кг, 90 кг та +90 кг.

Наша команда вирушила в Будапешт потужним складом.

У складі чоловічої збірної представлені досвідчені та перевірені міжнародними турнірами спортсмени. Дебютантів світової першості троє: Артем Лесюк, Артем Хомула, Антон Савицький. Для лідера збірної, чемпіона Європи-2017 Георгія Зантараї цей чемпіонат - вже сьомий у кар'єрі.

У заявці жіночої збірної також три дебютантки - це чемпіонка Європи-2017 Дар'я Білодід та Галина Тарасова, Анастасія Сапсай.

Вже сьогодні боротьбу за нагороди розпочинають спортсменки у ваговій категорії 48 кг та дзюдоїсти у ваговій категорії 60 кг.

Склад збірної України

Чоловіки: Артем Лесюк (60 кг); Георгій Зантарая, Геворг Хачатрян (66 кг); Дмитро Канівець, Артем Хомула (73 кг); Кеджау Ньябалі (90 кг); Антон Савицький (100 кг); Станіслав Бондаренко, Яків Хаммо (+100 кг).

Жінки: Марина Черняк, Дар'я Білодід (48 кг); Людмила Плієва (52 кг); Шушана Гевондян (57 кг); Анастасія Турчин (78 кг), Галина Тарасова, Анастасія Сапсай (+78 кг).

В командній боротьбі збірну посилять: Вадим Синявський (90 кг), Олександр Гордієнко (+100 кг) у чоловіків, Наталія Смаль (70 кг), Ірина Хрящевська (70 кг) у жінок.