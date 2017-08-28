Українці здобули дві «бронзи» на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

На світовій першості з веслування на байдарках і каное в чешському місті Рачице українські спортсмени двічі піднімались на п’єдестал пошани.

У гонці на дистанції 1000 метрів серед каное-четвірок наш «квартет» у складі Дениса Коваленка, Віталія Вергелеса, Дениса Камерилова та Едуарда Шеметила здобув бронзову медаль.

Український байдарочник Олег Кухарик став бронзовим призером чемпіонату світу на дистанції 500 метрів.





Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію каное України на чолі з її президентом Сергієм Чернишовим зі світовими здобутками, побажавши й надалі прославляти гарні традиції вітчизняного веслування на байдарках і каное на найпрестижніших міжнародних стартах.