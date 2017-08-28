Сергій Бубка з робочим візитом побував у Китаї

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка з робочим візитом побував у Китаї.

Під час перебування у Піднебесній головний олімпієць нашої країни зустрівся з президентом НОК, Міністром спорту Китаю паном Жонгвен Гоу.



Очільники Олімпійських комітетів обговорили розвиток спорту та шляхи поглиблення можливої взаємодії, домовившись про підписання меморандуму про співпрацю.



Співрозмовники також обмінялись думками щодо підготовки до проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, зокрема з огляду на використання потенційних можливостей для українських спортсменів.

Сергій Бубка відвідав також штаб-квартиру компанії «Peak Sport» – офіційного спонсора НОК та постачальника екіпірування Олімпійської збірної України. Президент НОК обговорив з керівництвом компанії питання подальшого співробітництва, зокрема забезпечення наших олімпійців екіпіровкою на зимові Олімпійські ігри 2018 року в Кореї. Разом із уславленим баскетболістом Двайтом Ховардом Сергій Бубка взяв також участь у презентації нової моделі баскетбольного взуття від компанії «Peak Sport», подякувавши за підтримку керівництву всесвітнього бренду, який забезпечує 12 Олімпійських збірних світу високоякісною спортивною уніформою.



