На Харківщини визначали найвлучніші «Стріли Слобожанщини»

27 серпня закінчився ІІІ етап Кубка України зі стрільби з лука «Стріли Слобожанщини», які проходили на спортивній базі КЗ ХГ СДЮСШОР зі стрільби з лука «Комунар».

У змаганнях взяли участь найсильніші лучники України - представники м. Києва, Сумської, Чернівецької, Чернігівської, Рівненської, Вінницької, Львівської, Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей.

Програмою передбачено виступи в класичному (олімпійському) і блочному луці. Всього участь у змаганнях взяли близько 160 спортсменів.

Перший комплект медалей розіграли в категорії «кадети» в особистому, командному першості і в змішаних командах. Юні харківські спортсмени завоювали медалі в командній першості і в змішаних командах. Серед юнаків команда «Харківська - 1» у складі: Гарамова А., Грекулова А., Федорченко А. стали срібними призерами змагань, поступившись золотом команді з Чернігівської області. Серед дівчат команда «Харківська-1» стала переможцем змагань в складі Зінченко А., Маркової А., Третьякової І., залишивши за собою дві команди з міста Києва.

У змішаних командах переможцями і срібними призерами стали харківські юні спортсмени - Маркова А. і Федорченко А., Онищук В. та Гулич О. відповідно. Бронзову нагороду здобули чернігівські спортсмени

У категорії «дорослих» спортсменів розігрувався так само комплект медалей в особистому, командному заліку і в змішаних командах у представників класичного і блочного лука.

Серед чоловіків в класичному луці переможцем змагань став Заслужений майстер спорту України, чемпіон Олімпійських ігор Віктор Рубан, друге місце зайняв його колега по команді - Заслужений майстер спорту України Сердюк Олександр, бронзу завоював спортсмен з м Рівне.

Серед жінок в цьому виді програми перемогу здобула представниця м. Суми - Родіонова Поліна, харків'янка Тетяна Бережна (ЗМС) зайняла почесне друге місце, бронза у львів'янки - Соколенко Катерини.

У командних змаганнях серед чоловіків (класичний лук) переможцями і срібними призерами стали дві харківські команди: «Харківська - 1» у складі: Рубана В., Яценко А. Мелехова А., стала переможцем змагань, у команди «Харківська-2» у складі Колесника М, Ловчікова Д., Сердюка А. - срібло. Львівська команда завоювала бронзу.

Серед жінок в цьому виді програми перемогу здобула команда з м Львова. Срібло у команди «Харківська-1» в складі Дубровиної Е., Гугленко Е., Гарамовой Р., команда «Харківська-2» - Нестерова Е., Тулькін С., Колосар В. завоювала бронзу.

У змішаних командах категорії класичного лука харківські спортсмени Дубровіна Є. і Мелехов А. завоювали срібло, поступившись золото представникам Чернівецької області.

У категорії блочного лука серед чоловіків перше місце зайняв представник м. Києва, друге і третє місця зайняли харківські лучники - Дорошенко Ю. і Соколов А. відповідно. У жінок переможницею змагань стала представниця м. Києва, друге місце у харків'янки - Курсина Юлії і третє місце знову у спортсменки з м. Києва.

У командному заліку, у представників блочного лука, серед чоловіків переможцем стала команда «Харківська - І» (Дорошенко Ю., Соколов А., Головко В.), срібло і бронза у команд м. Києва.

У змішаних командах золото завоювала команда м. Харкова - Соколов А. і Курсина Ю., срібло у м. Києва, бронза у харківських спортсменів - Мильченко Н. і Сакара М.