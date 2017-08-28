Яна Беломоіна – переможниця Кубка світу з маунтенбайку!

Українська велогонщиця Яна Беломоіна стала володаркою Кубка світу з маунтенбайку в дисципліні крос-кантрі.

На фінальному етапі в італійському Валь ді Соле наша спортсменка фінішувала другою, але за підсумками виступів на всіх етапах стала недосяжною і посіла перше місце у загальному заліку Кубка світу.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Яну, тренерів та Федерацію велоспорту України з блискучим здобутком, побажавши й надалі впевнено крокувати до нових звершень та радувати Україну своїми чудовими виступами на міжнародній арені.