Комісія НОК затвердила розподіл поіменних акредитацій преси на Олімпійські ігри-2018

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Сьогодні в Олімпійському домі за участю президента НОК Сергія Бубки та під головуванням Олега Волкова відбулося засідання Комісії Національного олімпійського комітету «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху».
«Роль засобів масової інформації для популяризації спорту і олімпізму важко переоцінити. Країна має знати своїх героїв. Яскраві спортивні особистості виховують саме ті патріотичні мотиви, на яких повинне виховуватись молоде покоління», - наголосив у своєму вступному слові Сергій Бубка.
Під час засідання відповідно до квоти, виділеної Міжнародним Олімпійським Комітетом, і поданих заявок від мас-медіа комісія затвердила розподіл акредитацій для висвітлення ХХІІІ зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхьончхані.
Разом з тим, учасники засідання висловили занепокоєння недостатньою кількістю поданих заявок від ЗМІ та обговорили шляхи можливих дій щодо покращення негативної тенденції.
|
|
Видання
або організація
|
Е
(журналісти)
|
ЕР
(фотокореспонденти)
|
1.
|
«Олімпійська арена»
|
1
(Галина Нечаєва)
|
1
(Ілля Хохлов)
|
2.
|
«Наш спорт»
|
1
(Леонід Веселков)
|
|
3.
|
Асоціація спортивних журналістів України
|
2
(Олександр Гливинський,
Юрій Ілючек)
|
|
4.
|
НОК України
|
|
1
(Микола Бочек)
|
5.
|
«Lviv Today»
|
1
(Лі Ріні)
|
|
6.
|
«Сегодня»
|
1
(Олена Павлова)
|
|
7.
|
Інтернет-портал «XSPORT.ua»
|
1
(Володимир Мула)
|
|
8.
|
Сайт Федерації біатлону України
|
|
1
(Леонард Жуковський)
|
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ЗАГАЛОМ
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