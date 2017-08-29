На Івано-Франківщині Сергій Бубка обговорив з обласною владою розвиток олімпійського руху

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка з робочим візитом перебуває в Івано-Франківській області.

Головний олімпієць країни разом із головою регіонального відділення НОК Мирославом Карабіним зустрівся з місцевою владою, а саме з першим заступником голови обласної державної адміністрації Марією Савкою, заступником голови Ігорем Пасічняком, головою обласної ради Олександром Сичом та міським головою Русланом Марцінківим.

Учасники обговорили нагальні кроки щодо розвитку спорту та олімпійського руху в регіоні, приділивши велику увагу збереженню та розбудові спортивної інфраструктури.

Сергій Бубка відзначив: «Дуже важливо, щоб спортивні об’єкти були універсальними, даючи можливість як для розвитку спорту вищих досягнень, так і для масового спорту. Це пріоритетне питання для виховання та становлення здорової нації».

Співрозмовники наголосили на важливості реалізації проекту будівництва легкоатлетичного стадіону на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, подальшої реалізації спільної з Федерацією футболу України програми УЄФА «Хет-трик» щодо будівництва футбольного стадіону, проекту будівництва комунального басейну та бігової доріжки зі штучним покриттям.

Учасники обмінялись думками щодо розвитку зимових видів спорту та розбудови відповідної інфраструктури, а також підтримці дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

«Саме вихованці спортивних шкіл є головною перспективою для успішного розвитку масового спорту, виховання нових чемпіонів, героїв українскього спорту. Саме у стінах ДЮСШ зростає спортивний резерв, гідна зміна провідним олімпійцям», - сказав Сергій Бубка, наголосивши, що дитячо-юнацькі спортивні школи знаходяться на утриманні територіальних громад й потребують державної підтримки.

Керманич НОК подякував керівництву області за порозуміння і підтримку спорту й звернувся з проханням щодо можливого виділення коштів з обласного бюджету для реалізації олімпійсбких програм і підтримки діяльності регіонального відділення НОК та виділення приміщення для офісу осередку Олімпійського комітету в Івано-Франківській області.