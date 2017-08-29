Сергій Бубка взяв участь в урочистостях з нагоди 50-річчя Івано-Франківської обласної ДЮСШ

«Діяльність та успішне функціонування дитячо-юнацьких шкіл відіграє дуже важливу роль у розвитку спорту як в регіоні, так і в країні в цілому. Приємно, що цей заклад завдяки зусиллям керівників та тренерсько-викладацькому складу з кожним роком стає в області опорою та центром підготовки резерву до національних збірних команд України», - на цьому наголосив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка на Івано-Франківщині під час урочистої церемонії з нагоди відзначення 50-річчя обласної дитячо-юнацької спортивної школи.

В різні часи вихованці школи неодноразово ставали переможцями престижних міжнародних стартів та поповнювали яскравими сторінками спортивну славу Івано-Франківщини та нашої країни. Серед відомих вихованців закладу учасники Олімпійських ігор, медалісти чемпіонатів світу та Європи: легкоатлети Роман та Василь Вірастюки, Сергій Осович, Віталій Сенів, Тетяна Ляхович, Христина Стуй, Неля Непорадна, Олег Чернишов, Світлана Марчук, Андрій Буженко, веслувальник Сергій Суперата, борець Роман Стасінчук, баскетболісти Кристина Мацко, боксери Мар’яна Максимів, Ірина Винник, Ольга Трушик.

Вітаючи колектив та вихованців закладу на чолі з Мирославом Карабіним, Сергій Бубка підкреслив, що саме ДЮСШ виховує спортивний резерв, гідну зміну видатним олімпійцям, а резерв – це той фундамент, який необхідно закласти зараз і який протягом років приноситиме результат.

Головний олімпієць країни відзначив нагородами НОК України працівників ДЮСШ, висловивши надію на подальшу плідну роботу й виховання нових чемпіонів.