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Сергій Бубка відвідав Олімпійський урок на Прикарпатті
29 Серпня 2017 Поділитися
Сергій Бубка відвідав Олімпійський урок на Прикарпатті

Президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон з Сергій Бубка в рамках робочого візиту на Івано-Франківщину разом з головою Комісії атлетів НОК України, бронзовою призеркою Олімпійських ігор з легкої атлетики Оленою Говоровою взяв участь в розминці з олімпійцями області та Олімпійському уроці серед учнів загальноосвітніх закладів міста.

Разом з бронзовою призеркою Олімпійських ігор Христиною Стуй (легка атлетика), учасниками Олімпійських ігор Віктором Поляковим та Сервіном Сулемайновим (бокс), Іриною Шепетюк і Тетяною Ляхович (легка атлетика), головний олімпієць країни поспілкувався з юним поколінням. «Переможеш себе – переможеш всіх! Спорт – це не тільки фізична сила, а й чудова можливість перебороти будь-які страхи. Нехай не кожен з вас стане професійним спортсменом, але саме спорт допоможе вам загартувати волю, витривалість, вміння долати труднощі!», - звернувся до учнів видатний олімпієць.

В рамках уроку відбулися показові виступи майбутніх чемпіонів та олімпійців обласної дитячо-юнацької спортивної школи з легкої атлетики, вільної боротьби, дзюдо, боксу, важкої атлетики, футболу, настільного тенісу, баскетболу та флорболу.

На завершення на добру пам'ять Сергій Бубка і вручив учасникам уроку олімпійські сувеніри. Також на згадку учням залишаться численні автографи, фотографії та селфі з уславленими олімпійцями.    

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