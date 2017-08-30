Сергій Бубка і Олена Говорова зустрілись зі спортсменами, тренерами та фахівцями спорту Прикарпаття

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Президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка та голова комісії атлетів НОК, призерка Олімпійських ігор Олена Говорова в Івано-Франківську взяли участь в засіданні круглого столу з молодими перспективними спортсменами, провідними тренерами-викладачами, фахівцями спорту.
Захід відбувся на базі найбільшого вищого навчального закладу області - Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за участю його ректора Ігоря Цепенди та голови обласного відділення НОК Мирослава Карабіна.
«Івано-Франківщина має гарні спортивні традиції. Всі ми пам’ятаємо про видатні успіхи олімпійських медалістів з Прикарпаття – дзюдоїста Романа Гонтюка, легкоатлетки Христини Стуй, боксера Андрія Федчука та інших і пишаємося цими визначними успіхами. Сьогодні прославляти гарні спортивні традиції краю продовжують перспективні молоді атлети: важкоатлетка Вероніка Івасюк, легкоатлетка Галина Облещук, каноїстка Людмила Лузан, борчині Тетяна Кіт, Оксана Лівач та багато інших», - зазначив Сергій Бубка.
Звертаючись до атлетів уславлений олімпієць підкреслив, що дуже важливо, щоб наші спортсмени не тільки радували своїми професійними успіхами і перемогами, а й займали активну соціальну позицію, брали участь в стратегічних питаннях розвитку спорту, у прийнятті стратегічних рішень. «Вірю, що наші спортсмени будуть і надалі самовдосконалюватися, розвиватися, отримувати нові знання, з користю використовувати їх в сучасному спорті та захищати інтереси атлетів, як в Україні, так і на міжнародній арені», - наголосив Сергій Бубка, відзначивши, що Національний олімпійський комітет України в цьому питанні займає активну позицію, зокрема, завдячуючи успішній роботі Комісії атлетів НОК на чолі з бронзовою призеркою Олімпійських ігор з Оленою Говоровою.
Очільниця Комісії атлетів НОК детально розповіла про роль і місце спортсмена в сучасному світі, відповіла на питання молодих спортсменів.