Сергій Бубка завітав до селища Богородчани на Прикарпатті

Робочий візит на Івано-Франківщину президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка продовжив у селищі Богородчани. Очільник НОК у супроводі голови обласного олімпійського відділення Мирослава Карабіна зустрівся з місцевою владою – головою районної ради Михайлом Головчуком і його заступником Ігорем Семківим, першим заступником голови райдержадміністрації Василем Петришиним і заступником голови Василем Поштарюком, селищним головою смт. Богородчани Ростиславом Зарембою, представниками комісій та департаментів органів місцевої влади.

Учасники зустрічі обговорили розвиток спорту і олімпійського руху в Богородчанах та на Прикарпатті, приділивши особливу увагу питанням спортивної інфраструктури і масовому спорту, зокрема, вихованню молодого покоління і здорової нації.

Сергій Бубка відвідав також загальноосвітню школу №1, де поспілкувався з учнями та викладачами навчаольного закладу, який має гарні спортивні традиції.



Головний олімпієць країни переглянув показові виступи з нового олімпійського виду спорту – скелелазіння, а також велоспорту.



Сергій Бубка приділив максимальну увагу усім учасникам шкільного закладу, відповівші на численні запитання та зробивши фото й залишивши автографи на згадку.







