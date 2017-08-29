В Золочеві урочисто відкрито спеціалізований зал боксу

26 серпня з нагоди відзначення Дня Незалежності України у місті Золочеві на Львівщині в приміщенні реконструйованого районного Народного дому урочисто відкрито сучасний зал боксу.

Участь в урочистому відкритті залу боксу взяли: голова Золочівської райдержадміністрації Володимир Недзельський; голова Золочівської районної ради Олег Банах; заступник голови Золочівської районної ради Андрій Леськів; міський голова Золочіва Ігор Гриньків; президент Львівської обласної федерації боксу Богдан Бурда; віце-президент Львівської обласної федерації боксу Ігор Фрис; срібний призер Олімпійських ігор в м. Сіднеї, віце-чемпіон світу за версією WBA та WВО Андрій Котельник; голова громадської організації «Шанувальників боксу Золочівщини» Олександр Радовець; отець Степан, керівник ТзОВ “Торговий дім “Карпатські мінеральні води” Михайло Костик, голова наглядової ради Львівської обласної федерації боксу Тарас Скиба, журналісти, громадські діячі та мешканці району.

У програмі урочистого відкриття відбулася й товариська матчева зустріч між командами Львівщини та Республіки Польща на честь золочівського ветерана боксу Ярослав а Павельця, яка була насичена видовищними боксерськими двобоями.

Також організатори спортивного свята забезпечили для всіх учасників змагань екскурсійну програму Золочівським замком, де всі стали свідками середньовічних боїв у виконанні представників ГО «Чорна Галич».

Варто зазначити, що завдяки спільним зусиллям і плідної співпраці Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Золочівської районної ради, Золочівської державної адміністрації, Золочівської міської ради, Львівської обласної федерації боксу та Федерації боксу України, ГО «Шанувальників боксу Золочівщини», шанувальників боксу, спортсменів, меценатів, а також небайдужих мешканців м. Золочів, надано приміщення та спортивний інвентар, проведено будівельно-монтажні роботи для відкриття сучасного залу боксу в Золочівському районі.

Саме такі небуденні події дають можливість об’єднати громадян, ветеранів, професіоналів, фахівців та шанувальників спорту, котрі зацікавленні в розвитку та популяризації боксу з метою підвищення ролі фізичної культури та спорту, формування здорового способу життя, а також проведення заходів для запобігання дитячої злочинності та наркоманії, серед широких верств населення.