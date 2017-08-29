З нагоди Дня Державності України відбулося спортивне сходження на гору Маківка

27 серпня з нагоди відзначення Дня Незалежності України та Дня державного Прапора України успішно відбулося сходження на гору Маківка за участю збірних команд міст та районів області.

Сходження проведено в рамках ХХVІ спортивних ігор Львівщини, Х обласних ігор ветеранів спорту та ІІ змагань серед людей з інвалідністю.

Таке традиційне сходження організовано управлінням фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та Львівським обласним центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» за підтримки асоціації ветеранів спорту та відділення НОК України у Львівській області. Особлива подяка належить відділу освіти Сколівської райдержадміністрації, Сколівському лісництву та місцевим службам МВС та медицини.

У сходженні та змаганнях зі спортивного туризму, що розпочалися у селі Головецько Сколівського району Львівської області, взяли участь збірні команди 11 районів області та 6 збірних команд міст обласного значення. Загалом на Маківку піднялися понад 300 осіб, з поміж яких 196 учасників сходження, серед яких 13 осіб з інвалідністю. Усі учасники отримали спеціально виготовлені значки та пам’ятні сувеніри від обласного центру «Спорт для всіх».

В урочистій церемонії біля Пантеону загиблих Українських Січових стрільців у І Світовій війні слово взяли керівник Львівського обласного центру «Спорт для всіх» Вадим Климович, краєзнавець зі Щирця Стефанія Деревацька та гурт «Побратими», який заспівав патріотичних пісень, також провели поминальну панахиду за загиблими воїнами, вшанували їхню пам’ять та помолились за воїнів котрі відстоюють Україну зараз .

А напередодні сходження, 26 серпня, відбувся конкурс патріотичної пісні серед команд Львівської області, переможців якого обирали незалежна комісія шляхом голосуванням. Переможцями у цьому конкурсі виявилася команда Радехівського району, друге місце посіла команда Кам’янсько-Буського району, а третє місце виборола команда Бродівського району, а усі учасники отримала переможні кубки.