В Одесі святкували День Незалежності активно та спортивно

До головного Державного свята – Дня незалежності в Одесі було проведено низку різнопланових спортивних заходів, зокрема вишиванковий пробіг, патріотичний автопробіг, спортивна регата та багато інших.

В парку імені Т. Г. Шевченка біля центрального входу на стадіон «Чорноморець» Одеською обласною комунальною організацією «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за підтримки відділення НОК України в Одеській області.

Під звуки фанфар, патріотичні слогани про рідну Україну піснею «Це моя країна» та внесенням Державного прапору юними спортсменами, розпочато спортивно-видовищне шоу.

На основній сцені майданчика «Ракушка» показові виступи представила команда тхеквондо спортивного комплексу «art sport», Президент Федерації ветеранів тхеквондо України Артур Седракян, тренери Андрій Юза, Владислав Насіковський, чемпіони чемпіонатів та кубків України, майстри спорту України. Бездоганні технічні прийоми приємно вразили усіх присутніх.

Привабили глядачів запальним, азартним козацьким «Гопаком» юні спортсмени в національних костюмах Одеської Школи Міжнародної Федерації Бойового Гопака. Вони майстерно виконували вправи з різним козацьким атрибутом та інвентарем.

Як завжди оваціями супроводжувався виступ черлідерів, старший тренер Юлія Модіна.



Один за одним змінювалися концертні номери. В яскравих артистичних та українських костюмах, патріотичному вбранні талановиті діти та молодь, радували присутніх піснями та хореографічними постановками.

Крім основної сцени, спортивне дійство відбувалось на багатьох локаціях. Воно носило вільний характер. Діти та дорослі активно проводили час: грали у футбол, жонглювали м`ячиками, долали естафети.

Святковий настрій панував на всій території парку. Люди відпочивали, займались спортом, святкували День незалежності.