В Золочеві урочисто відкрито спеціалізований зал боксу

26 серпня 2017 року, з нагоди відзначення Дня Незалежності України, у місті Золочеві на Львівщині, в приміщенні реконструйованого районного Народного дому урочисто відкрито сучасний зал боксу.

Участь у відкритті залу боксу взяли: голова Золочівської райдержадміністрації Володимир Недзельський; голова районної ради Олег Банах; заступник голови районної ради Андрій Леськів; міський голова Золочіва Ігор Гриньків; президент Львівської обласної федерації боксу Богдан Бурда; віце-президент Львівської обласної федерації боксу Ігор Фрис; срібний призер Олімпійських ігор з боксу Андрій Котельник; голова громадської організації «Шанувальників боксу Золочівщини» Олександр Радовець; отець Степан, керівник ТзОВ «Торговий дім «Карпатські мінеральні води» Михайло Костик, голова наглядової ради Львівської обласної федерації боксу Тарас Скиба, журналісти, громадські діячі та мешканці району.

У програмі урочистого відкриття відбулася й товариська матчева зустріч між командами Львівщини та Республіки Польща на честь золочівського ветерана боксу Ярослава Павельця, яка була насичена видовищними боксерськими двобоями.

Також організатори спортивного свята забезпечили для всіх учасників змагань екскурсійну програму Золочівським замком, де всі стали свідками середньовічних боїв у виконанні представників ГО «Чорна Галич».

Варто зазначити, що завдяки спільним зусиллям і плідної співпраці Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Золочівської районної ради, Золочівської державної адміністрації, Золочівської міської ради, Львівської обласної федерації боксу та Федерації боксу України, ГО «Шанувальників боксу Золочівщини», прихильників боксу, спортсменів, меценатів, а також небайдужих мешканців міста, надано приміщення та спортивний інвентар, проведено будівельно-монтажні роботи для відкриття сучасного залу боксу.