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Українці визначилися зі складом на Євробаскет-2017
29 Серпня 2017 Поділитися
Тренерський штаб чоловічої збірної України з баскетболу визначив 12 баскетболістів, які виступлять на фінальному турнірі чемпіонату Європи.
Першість стартує 31 серпня.
Нагадаємо, на груповому етапі наша команда зіграє зі збірними Ізраїля, Грузії, Литви, Німеччини та Італії. Поєдинки відбудуться в Тель-Авіві (Ізраїль).
У стартовій зустрічі, 31 серпня, суперниками наших хлопців стане команда з Німеччини.
Склад збірної України: Олександр Кольченко, Олександр Липовий, Денис Лукашов, Олександр Мішула, Руслан Отверченко, В'ячеслав Бобров, Ігор Зайцев, Володимир Конєв, Максим Корнієнко, В'ячеслав Кравцов, Артем Пустовий, Максим Пустозвонов.
Зичимо нашим хлопцям успіху та вболіваймо за них!
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