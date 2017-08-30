Тенісний турнір в Хмельницькому

У Хмельницькому за підтримки відділення НОК України, міського управління молоді та спорту та МАФіС проведено третій відкритий обласний турнір з тенісу пам’яті заслуженого будівельника України Івана Беца.

В змаганнях брали участь чоловіки двох вікових груп (до 40 років, 40 і старші) з Хмельницької та Вінницької області.

Турнір відбувався упродовж двох днів на тенісних кортах міської ДЮСШ №3, у створенні яких безпосередню участь у 1980-х роках брав Іван Беца.

В ході безкомпромісних поєдинків до числа призерів увійшли: у старшій віковій групі: Максимчук Анатолій (Хмельницький), Слюсар Олександр (Вінниця), Кравченко Сергій (Хмельницький). У молодшій віковій групі : Гусаровський Станіслав (Хмельницький), Шершун Богдан (Хмельницький), Осокін Андрій (Вінниця).

Всі вони отримали з рук членів відділення Національного олімпійського комітету України та родини Беца грамоти, медалі, подарунки й грошові винагороди від спонсорів, якими виступили будівельні організації міста та представник депутатського корпусу облради.



