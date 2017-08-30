Діти Чернігівщини взяли участь у спортивно-туристичному поході «Стежками нашого краю»

З 18 по 24 серпня відбувся «Спортивно-туристичний похід для дітей з активною громадською позицією та дітей учасників АТО «Стежками нашого краю».

Учні загальноосвітніх шкіл Чернігова та області віком від 12 років до 16 років зібрались на водно-спортивній базі КДЮСШ №1, щоб прямувати на човнах «Драгонбот» до бази відпочинку «Вчитель» с. Ладинка.

Відкриваючи захід, перший заступник відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області Ніна Лемеш подякувала команді організаторів, побажала юним учасникам яскравого відпочинку та командного духу.

«У переддень річниці Незалежності України, бажаю вам стати дружньою командою, бути патріотами свого краю, любити свою країну!», - наголосила Ніна Лемеш.

Урочисто підняти прапор України на відкритті було надано юному учаснику походу, чемпіону України з плавання на човнах Олексію Дяченко.

На учасників чекало змістовне активне дозвілля, яке сприяло розширенню кругозору дітей, зміцнюючи їх психологічне та фізичне здоров'я, розвитку витривалості, сили та інших фізичних якостей, навчило взаємопідтримці, організованості, самостійності та дисципліні.

Похід відбувся за підтримки Чернігівської міської громадської організації «Федерація веслування на човнах «Дракон» та відділення НОК України в Чернігівській області.

Діти гарно, активно відпочили, щоб з новими силами та враженнями приступити до нового навчального року!