Львівщина урочисто відзначила найкращих спортсменів – представників олімпійських видів спорту

29 серпня за участю голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки, олімпійського активу Львівщини, тренерів та численних журналістів й відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 18 квітня 2017 року № 299/0/5-17 «Про призначення та виплату грошових винагород спортсменам Львівської області з олімпійських видів спорту», відбулася урочиста церемонія вручення сертифікатів на отримання грошових винагород спортсменам з олімпійських видів спорту Львівської області, які у другому кварталі 2017 року стали переможцями та призерами офіційних світових та європейських змагань.

Загалом грошовими винагородами відзначено 142 спортсмени з олімпійських видів спорту, які упродовж другого кварталу 2017 вибороли призові місця на офіційних змаганнях національного та міжнародного рівня. Загальна сума виплат складає 278 850 тис. грн.

Серед тих, хто в урочистій обстановці отримав такі сертифікати – кращі з кращих:

Павло Коростильов – Заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової, чемпіон та рекордсмен світу серед юніорів, чемпіон та рекордсмен Європи зі стрільби кульової;

Станіслав Горуна – майстер спорту України міжнародного класу з карате, срібний призер чемпіонату Європи, переможець Х Всесвітніх ігор-2017;

Катерина Крива – майстер спорту України з карате, дворазова чемпіонка Європи з карате;

Анастасія Мястковська – майстер спорту України з карате, чемпіонка Європи з карате серед команд жінок;

Юлія Ткач – Заслужений майстер спорту України з вільної боротьби, бронзова призерка чемпіонату Європи з вільної боротьби;

Оксана Лівач – майстер спорту України міжнародного класу з вільної боротьби, чемпіонка Європи з вільної боротьби серед юніорок;

Ярослав Горуна – майстер спорту України з карате, бронзовий призер чемпіонату Європи з карате серед команд чоловіків;

Сергій Дребот – майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, бронзовий призер чемпіонату Європи з дзюдо серед команд;

Софія Прийма – майстер спорту України з триатлону, бронзова призерка чемпіонату Європи з триатлону (акватлон) серед молоді.

«Про державу судять перш за все завдяки вашим досягненням. Ви – наша гордість. І що частіше жовто-блакитний прапор майорить над п’єдесталом, то більше ми вами пишаємось», - зауважив голова Львівської ОДА Олег Синютка.