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Олімпійська родина вітає з Днем народження Богдана Бондаренка!
30 Серпня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження Богдана Бондаренка!

Сьогодні свій День народження святкує бронзовий призер Олімпійських ігор Ріо-2016 зі стрибків у висоту Богдан Бондаренко.

Олімпійська родина України вітає іменинника зі святом!

Міцного здоров’я, благополуччя, миру!

Бажаємо Вам і надалі невичерпного ентузіазму на тренуваннях, успішних стартів і ще не раз займати найвищі сходинки п'єдесталу на найпрестижніших міжнародних змаганнях!

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