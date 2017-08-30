Олімпійська родина вітає з Днем народження Богдана Бондаренка!

Сьогодні свій День народження святкує бронзовий призер Олімпійських ігор Ріо-2016 зі стрибків у висоту Богдан Бондаренко.

Олімпійська родина України вітає іменинника зі святом!

Міцного здоров’я, благополуччя, миру!

Бажаємо Вам і надалі невичерпного ентузіазму на тренуваннях, успішних стартів і ще не раз займати найвищі сходинки п'єдесталу на найпрестижніших міжнародних змаганнях!