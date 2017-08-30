Олена Колесніченко – найкраща спортсменка серпня на Вінниччині

Вчора, 29 серпня 2017 року у м. Вінниця в приміщенні СДЮШОР з хокею нa трaві «Олімпія» під головування Павла Хникіна відбувся черговий виконком відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області.

У засіданні брали участь всі члени виконкому та Почесний член НОК України Федір Новік. На порядку денному розглядались важливі питання, серед яких і визначення кращого спортсмена серпня. Ним стала легкоатлетка Олена Колесниченко, яка традиційно отримає грошову винагороду розміром 3000 грн. Таке визнання стало можливим завдяки здобутій бронзовій нагороді у бігу на 400м з бар’єрами на Всесвітній літній Універсіаді, яка нещодавно проходила у Тайбеї.Особливо приємним моментом виконкому було нагородження Подякою НОК України та сувенірною продукцією, найдосвідченішого члена виконкому – Володимира Юр’єва за значний внесок у розвиток та популяризацію Олімпійського руху на Вінниччині та з нагоди 70-річчя. Всі питання порядку денного були успішно вирішені.



