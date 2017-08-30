Спортивно-патріотичне свято у Чернівцях

День Прапора та День Незалежності України 2017 у Чернівецькому ДНЗ №10 відзначили спортивно-патріотичним святом, в якому в якості почесного гостя взяв участь найтитулованіший буковинський спортсмен – чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 м, учасник трьох Олімпійських ігор, голова обласного відділення НОК України -– Іван Гешко.

Дітки позмагались у веселих естафетах, інші продемонстрували присутнім свої мистецькі здібності, загалом, все було дуже гарно й патріотично!

Усі учасники спортивного свята отримали подарунки з рук «головного олімпійця» краю Івана Гешка. Крім цього, голова відділення Національного олімпійського комітету привітав завідувачку садочка Інну Татарин, яка цього дня святкує день народження.

Співорганізаторами заходу стали – обласне відділення НОК України у Чернівецькій області, адміністрація ДНЗ, вихователь-методист Ірина Монич, знаний фотограф і режисер Михайло Гросу та інші.