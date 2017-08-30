На Чернігівщині успішно проходить спортивно-патріотичний табір

За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області до Дня Незалежності України на Чернігівщині стартував семиденний спортивно-патріотичний табір «Я син своєї землі».

На спортивній базі КДЮСШ № 1 за пішохідним мостом у Чернігові з’явилось наметове містечко. 20 дітлахів з усіх куточків області приїхали сюди, щоб з користю провести час.

Серед юних учасників є і діти учасників бойових дій. Програма для школярів дуже насичена. Заплановані змагання з різних видів спорту та ігри.

Але не лише розваги та ігри чекають на дітей – цей захід патріотичного спрямування, тож до них приходять і сучасні герої АТО.

Батьки сприймають цей вишкіл як можливість відірвати дітлахів від комп’ютерів і телевізорів. Кажуть, і самі були б не проти проводити так час.